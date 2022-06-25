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Несущие службу в Кяльбаджаре военнослужащие: Мы довольны созданными условиями

Несущие службу в Кяльбаджаре военнослужащие: Мы довольны созданными условиями Министерство обороны организовало медиатур в расположенную в Кяльбаджарском районе N-скую воинскую часть.
Армия
25 июня 2022 г. 13:56
Несущие службу в Кяльбаджаре военнослужащие: Мы довольны созданными условиями

Министерство обороны организовало медиатур в расположенную в Кяльбаджарском районе N-скую воинскую часть.

Как сообщил командированный в Кяльбаджар специальный корреспондент западного бюро Report, цель медиатура - ознакомление с условиями, созданными в казармах и постах воинской части.

Несмотря на сложный рельеф и холодные погодные условия, проходящие здесь службу военнослужащие выразили удовлетворение созданными условиями.

Старший лейтенант Ульви Велизаде отметил, что пост, на котором он несет службу, расположен в труднодоступной с точки зрения рельефа местности: "В зимние месяцы здесь бывают сильные морозы, выпадает снег, однако созданные условия по душе всем военнослужащим. Мы обеспечены необходимыми продуктами питания, одеждой и другими принадлежностями. Мы благодарны Верховному главнокомандующему за созданные условия".

Солдат Гюльбала Шагаватов считает большой честью стоять на страже Родины: "Служить на передовой, на освобожденных от оккупации землях для меня особая гордость. Через несколько дней я увольняюсь в запас. Наш пост находится на возвышенности. Несмотря на холодную и ветреную погоду, мы - солдаты и командиры с гордостью несем здесь службу, бдительно стоим на страже Родины. Я благодарен за созданные для нас условия".

По словам солдата Нихада Гасымова, у них нет сложностей в несении службы: "Я из Хачмазского района, 9 месяцев нахожусь на действительной военной службе. Я горжусь тем, что я солдат страны-победительницы".

Солдат Эльчин Абышов также доволен созданными для них условиями: "Государство создало для нас все условия. Пост, на котором мы несем службу, находится на освобожденной от оккупации территории. Это вызывает у нас чувство гордости. Спасибо всем, привет моей семье".

Солдат Васиф Сулейманлы сказал, что в воинской части, где он служит, для военнослужащих созданы все условия: "Здесь всегда холодно. Тем не менее наличие системы отопления в казарме решает эту проблему. Служба в Кяльбаджаре вызывает у человека чувство особой гордости. Я горжусь тем, что являюсь солдатом армии, положившей конец оккупации. Сюда своевременно доставляются продукты питания, одежда и другие необходимые принадлежности, в казарме созданы все необходимые условия для военнослужащих”.

Во время медиатура, организованного по случаю 26 июня - Дня Вооруженных сил Азербайджана представители СМИ пообедали вместе с военнослужащими, сфотографировались и пообщались с ними.

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Версия на азербайджанском языке ФотоKəlbəcərdə xidmət edən hərbçilər: "Şəraitimiz yaxşıdır, heç bir problemimiz yoxdur" - REPORTAJ

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