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Минобороны Азербайджана обратилось к желающим пройти военную службу в частях коммандос 

Минобороны Азербайджана обратилось к желающим пройти военную службу в частях коммандос  В воинских частях оперативного назначения (коммандос) начинается прием граждан, желающих добровольно поступить на сверхсрочную действительную военную службу.
Армия
24 декабря 2022 г. 10:52
Минобороны Азербайджана обратилось к желающим пройти военную службу в частях коммандос 

В воинских частях оперативного назначения (коммандос) начинается прием граждан, желающих добровольно поступить на сверхсрочную действительную военную службу.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

Было отмечено, что с 26 декабря 2022 года по 26 января 2023 года в приемные комиссии, действующие в воинских частях города Баку, поселка Мушфигабад Гарадагского района, городов Гянджа, Барда и Бейлаган, могут обратиться военнослужащие в возрасте до 30 лет, имеющие образование не ниже среднего общего образования, прошедшие установленную законом срочную действительную военную службу.

Адреса, по которым будет осуществляться прием документов: город Баку, поселок Мушфигабад Гарадагского района, воинские части в городах Гянджа, Барда и Бейлаган.

Время подачи заявки: с 09:00 до 18:00 ежедневно (кроме воскресенья) с 26 декабря 2022 года по 26 января 2023 года.

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