Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ Министерство обороны обнародовало статистику прошлого месяца по связям с общественностью.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства, согласно плану мероприятий на 2018 год, в январе министерством совместно с государственными организациями, местными и иностранными НПО, структурами исполнительной власти, общественными структурами в воинских частях были проведены мероприятия на различные темы, реализованы проекты.

Министерство обороны в Агдамском, Бардинском, Бейлаганском, Тертерском, Ходжавендском, Гусарском, Физулинском районах, Ясамальском и Гарадагском районах Баку и совместно с ИВ города Сумгайыт в воинских частях в прифронтовой зоне, а также в заведениях военного образования специального назначения было организовано около 20 мероприятий на тему патриотизма, проведены встречи с личным составом.

В мероприятиях по случаю Национального дня скорби - 20 января, годовщины создания воинских частей, церемониях поминания Национальных героев Азербайджана и др. приняли участие личный состав, представители местной общественности, ветераны, студенты.

С целью издания в СМИ министерством обороны было подготовлено 87 официальных информаций, 53 фотографии, 8 видеоматериалов, отвечено на 9 вопросов медийных представителей. Дано два разрешающих письма на проведение телевизионными каналами съемок в прифронтовых воинских частях. Для освещения в СМИ на 6 организуемых МО мероприятий были приглашены информационные агентства и телевидение.