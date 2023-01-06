О нас

Министерство обороны и Военная прокуратура Азербайджана подписали план совместных мероприятий

Министерство обороны и Военная прокуратура Азербайджана подписали план совместных мероприятий В соответствии с "Концепцией национальной безопасности Азербайджанской Республики", утвержденной соответствующим распоряжением президента Азербайджанской Республики, в 2023 году между Министерством обороны и Военной прокуратурой Республики подписан План с
Армия
6 января 2023 г. 10:27
Министерство обороны и Военная прокуратура Азербайджана подписали план совместных мероприятий

В соответствии с "Концепцией национальной безопасности Азербайджанской Республики", утвержденной соответствующим распоряжением президента Азербайджанской Республики, в 2023 году между Министерством обороны и Военной прокуратурой Республики подписан План совместных мероприятий в области предотвращения любых проявлений терроризма и экстремизма.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны.

Кроме того, между обеими структурами подписан План совместных мероприятий на текущий год в области укрепления правопорядка, воинской дисциплины в армии Азербайджана и предотвращения преступлений.

Согласно плану, определены даты, места и лица, ответственные за проведение предусмотренных мероприятий с участием военнослужащих различных категорий.

В течение 2023 года планируется проведение встреч в видах войск (сил), объединениях, соединениях, воинских частях и в специальных военно-учебных заведениях Министерства обороны, направленных на повышение правовых знаний личного состава, укрепление дисциплины и правопорядка, а также осуществление определенных мер и иной деятельности по устранению имеющихся проблем.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Azerbaijan's Defense Ministry, Military Prosecutor's Office sign Join Action Plan
Версия на азербайджанском языке Müdafiə Nazirliyi ilə Hərbi Prokurorluq birgə tədbirlər planı imzalayıb

Другие новости из категории

Депутат Верховной Рады: Нынешний год станет годом победы Украины над Россией
Депутат Верховной Рады: Нынешний год станет годом победы Украины над Россией
4 января 2023 г. 12:53
Министр обороны посетил базу мобилизационного обеспечения Сухопутных войск Азербайджана
ФотоМинистр обороны посетил базу мобилизационного обеспечения Сухопутных войск Азербайджана
4 января 2023 г. 10:06
На азербайджано-грузинской границе задержан гражданин Нигерии
ФотоНа азербайджано-грузинской границе задержан гражданин Нигерии
3 января 2023 г. 14:58
Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов посетил штаб Сухопутных войск
ФотоМинистр обороны Азербайджана Закир Гасанов посетил штаб Сухопутных войск
3 января 2023 г. 14:12
В декабре 2022 года азербайджанские пограничники изъяли контрабанду на более 7 млн манатов
В декабре 2022 года азербайджанские пограничники изъяли контрабанду на более 7 млн манатов
3 января 2023 г. 14:00
ГПС: В декабре 2022 года были задержаны 73 нарушителя госграницы Азербайджана
ФотоГПС: В декабре 2022 года были задержаны 73 нарушителя госграницы Азербайджана
3 января 2023 г. 13:00
Закир Гасанов проверил боеготовность нескольких воинских частей
ФотоЗакир Гасанов проверил боеготовность нескольких воинских частей
2 января 2023 г. 15:25
Почтена память генерал-майора Полада Гашимова
ФотоПочтена память генерал-майора Полада Гашимова
2 января 2023 г. 13:04
Сегодня день рождения Национального героя Азербайджана Полада Гашимова
Сегодня день рождения Национального героя Азербайджана Полада Гашимова
2 января 2023 г. 08:36
Министерство обороны представило еженедельный обзор
ВидеоМинистерство обороны представило еженедельный обзор
1 января 2023 г. 15:37

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi