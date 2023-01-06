Министерство обороны и Военная прокуратура Азербайджана подписали план совместных мероприятий

В соответствии с "Концепцией национальной безопасности Азербайджанской Республики", утвержденной соответствующим распоряжением президента Азербайджанской Республики, в 2023 году между Министерством обороны и Военной прокуратурой Республики подписан План с

В соответствии с "Концепцией национальной безопасности Азербайджанской Республики", утвержденной соответствующим распоряжением президента Азербайджанской Республики, в 2023 году между Министерством обороны и Военной прокуратурой Республики подписан План совместных мероприятий в области предотвращения любых проявлений терроризма и экстремизма.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны.

Кроме того, между обеими структурами подписан План совместных мероприятий на текущий год в области укрепления правопорядка, воинской дисциплины в армии Азербайджана и предотвращения преступлений.

Согласно плану, определены даты, места и лица, ответственные за проведение предусмотренных мероприятий с участием военнослужащих различных категорий.

В течение 2023 года планируется проведение встреч в видах войск (сил), объединениях, соединениях, воинских частях и в специальных военно-учебных заведениях Министерства обороны, направленных на повышение правовых знаний личного состава, укрепление дисциплины и правопорядка, а также осуществление определенных мер и иной деятельности по устранению имеющихся проблем.