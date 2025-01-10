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Министерство обороны и Аппарат омбудсмена подписали совместный план мероприятий

Министерство обороны и Аппарат омбудсмена подписали совместный план мероприятий Министерство обороны и Аппарат уполномоченного по правам человека (омбудсмена) подписали совместный план мероприятий на 2025 год.
Армия
10 января 2025 г. 12:18
Министерство обороны и Аппарат омбудсмена подписали совместный план мероприятий

Министерство обороны и Аппарат уполномоченного по правам человека (омбудсмена) подписали совместный план мероприятий на 2025 год.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.

Совместный план мероприятий охватывает работу по защите прав военнослужащих, а также изучение ситуации с защитой прав человека.

Согласно плану, определены место, время и ответственные лица по мероприятиям, запланированным на текущий год. В подведомственных Министерству обороны воинских частях, а также в специализированных учебных заведениях будет проведен ряд встреч по защите прав военнослужащих, также будут заслушаны доклады по различным темам и проведен обмен мнениями.

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Версия на английском языке Azerbaijan's Defense Ministry, Ombudsman Office sign joint action plan
Версия на азербайджанском языке Müdafiə Nazirliyi ilə Ombudsman Aparatının birgə tədbirlər planı imzalanıb

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