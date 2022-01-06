Министерство обороны и Аппарат Омбудсмена подписали план совместных мероприятий

Министерство обороны Азербайджанской Республики и Аппарат Уполномоченного по правам человека (Омбудсмен) подписали план совместных мероприятий на 2022-й год.

Министерство обороны Азербайджанской Республики и Аппарат Уполномоченного по правам человека (Омбудсмен) подписали план совместных мероприятий на 2022-й год.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

Согласно плану, определены время и места, а также ответственные лица для проведения предусмотренных мероприятий.

В ходе мероприятий, которые планируются организовать в течение года в объединениях, соединениях, воинских частях и специальных военно-учебных заведениях Министерства обороны будет проведен ряд встреч в связи с защитой прав военнослужащих, изучением ситуации в сфере защиты прав человека, а также будут заслушаны доклады и проведен обмен мнениями по различным темам.