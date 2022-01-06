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Министерство обороны и Аппарат Омбудсмена подписали план совместных мероприятий

Министерство обороны и Аппарат Омбудсмена подписали план совместных мероприятий Министерство обороны Азербайджанской Республики и Аппарат Уполномоченного по правам человека (Омбудсмен) подписали план совместных мероприятий на 2022-й год.
Армия
6 января 2022 г. 17:46
Министерство обороны и Аппарат Омбудсмена подписали план совместных мероприятий

Министерство обороны Азербайджанской Республики и Аппарат Уполномоченного по правам человека (Омбудсмен) подписали план совместных мероприятий на 2022-й год.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

Согласно плану, определены время и места, а также ответственные лица для проведения предусмотренных мероприятий.

В ходе мероприятий, которые планируются организовать в течение года в объединениях, соединениях, воинских частях и специальных военно-учебных заведениях Министерства обороны будет проведен ряд встреч в связи с защитой прав военнослужащих, изучением ситуации в сфере защиты прав человека, а также будут заслушаны доклады и проведен обмен мнениями по различным темам.

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Версия на азербайджанском языке Müdafiə Nazirliyi ilə Ombudsman Aparatı birgə tədbirlər planı imzalayıb

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