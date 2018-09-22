Министерство обороны Азербайджана выразило соболезнование иранской стороне

Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ Министр обороны Азербайджанской Республики генерал полковник Закир Гасанов направил письма с выражениями соболезнований начальнику Генерального штаба Вооруженных сил Исламской Республики Иран генерал-лейтенанту Мохаммаду Хосейну Багери и Министру обороны и поддержки Вооруженных сил Исламской Республики Иран генерал-майору Амиру Хатеми.

Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

В письме говорится: «Глубоко потрясен известием по поводу гибели и ранении военнослужащих и гражданских лиц в результате предательского террористического акта, совершенного на военном параде, проведенном по случаю начала «Недели святой обороны» в городе Ахваз провинции Хузестан.

Мы возмущены этим ужасным событием и решительно осуждаем терроризм.

Да упокоит Всевышний души погибших. Разделяю скорбь и горечь родных, выражаю их семьям глубокие соболезнования. Желаю скорейшего выздоравливания всем раненым».