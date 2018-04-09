Министерство обороны Азербайджана распространило заявление

Баку. 9 апреля. REPORT.AZ/ В последние дни армянская пресса, ссылаясь на официальные структуры страны, распространяет информации провокационного характера, пытаясь ввести в заблуждение общественность и обострить обстановку на линии противостояния войск.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны.

Так, 8-го и 9-го апреля средства массовой информации Армении распространили информации о том, что якобы подразделения Азербайджанской армии подвергли обстрелу территорию Армении в Нахчыванском, Газахском и Товузском направлениях азербайджано-армянской государственной границы.

Отметим, что подразделения Азербайджанской армии полностью соблюдают режим прекращения огня вдоль государственной границы с Арменией. Распространенные армянской стороной информации не соответствуют действительности, создают почву для последующих провокаций и не исключено, что подобные информации будут периодически распространяться в последующие дни.

Министерство обороны заявляет, что провокации армянской стороны будут решительно пресечены, и нами будет дан незамедлительный, жесткий и сокрушительный ответ.