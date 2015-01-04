Министерство обороны Азербайджана предупредило Армению в связи с обстрелом мирного населения

Баку. 4 января. REPORT.AZ/ Министерство обороны Азербайджана выступило с предупреждением в адрес Армении в связи с фактами обстрела мирного населения.

Как сообщили Report в пресс-службе оборонного ведомства АР, части Вооруженных сил Армении 3 января подвергли интенсивному обстрелу позиции ВС Азербайджана, а также населенные пункты, расположенные в близости от линии соприкосновения войск. При этом использовалось крупнокалиберное оружие, противотанковые гранатометы и минометы калибра 60 и 82 мм.

В данной связи министерство обороны Азербайджана заявляет, что обстрел сел и мирного населения вынуждает азербайджанскую сторону к адекватному и жесткому ответу с использованием всех имеющихся военных возможностей.

"Все это приведет ВС Армении к еще более тяжелым и ощутимым потерям, а ответственность всецело ложится на армянское руководство.

ВС Азербайджана полностью готовы к освобождению оккупированных территорий от врага. Мы уверены в победе в этой справедливой войне", - подчеркнули в министерстве.