​Министерство обороны Азербайджана подтвердило призыв в армию военнослужащих запаса - ФОТО

Баку. 9 сентября. REPORT.AZ/ Министерство обороны Азербайджана внесло ясность в вопрос призыва в армию военнослужащих запаса.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу министерства, военнослужащие запаса привлекаются к командно-штабным военным играм, проводимым в соответствии с планом, утвержденным президентом Азербайджана, Верховным Главнокомандующим Вооруженных сил Ильхамом Алиевым: "В рамках начавшихся 6 сентября военных игр свыше 6 000 военнослужащих запаса привлечены к сборам с целью проверки уровня выполнения заданий по мобилизации объединений и частей.

В рамках боевой подготовки личный состав этой категории выполнят практические задания по использованию оружия и военной техники на различных полигонах в условиях, близких к реальной войне, боевой стрельбе, а также проходит морально-психологическую подготовку и обучение по другим направлениям".