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    ​Министерство обороны Азербайджана подтвердило призыв в армию военнослужащих запаса - ФОТО

    К сборам привлечены свыше 6 000 военнослужащих запаса

    Баку. 9 сентября. REPORT.AZ/ Министерство обороны Азербайджана внесло ясность в вопрос призыва в армию военнослужащих запаса.

    Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу министерства, военнослужащие запаса привлекаются к командно-штабным военным играм, проводимым в соответствии с планом, утвержденным президентом Азербайджана, Верховным Главнокомандующим Вооруженных сил Ильхамом Алиевым: "В рамках начавшихся 6 сентября военных игр свыше 6 000 военнослужащих запаса привлечены к сборам с целью проверки уровня выполнения заданий по мобилизации объединений и частей.

    В рамках боевой подготовки личный состав этой категории выполнят практические задания по использованию оружия и военной техники на различных полигонах в условиях, близких к реальной войне, боевой стрельбе, а также проходит морально-психологическую подготовку и обучение по другим направлениям". 

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