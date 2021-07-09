Министерство обороны Азербайджана опубликовало отчет

Представлен отчет, отражающий статистику информационных сводок, размещенных на официальном сайте Министерства обороны и аккаунтах в социальных сетях, а также сведения о проделанной работе за период с 1 января по 30 июня.

Представлен отчет, отражающий статистику информационных сводок, размещенных на официальном сайте Министерства обороны и аккаунтах в социальных сетях, а также сведения о проделанной работе за период с 1 января по 30 июня.

Об этом Report сообщили в Минобороны.

Подготовлен полугодовой отчет, отражающий статистику информационных сводок, размещенных на официальном сайте Министерства обороны и аккаунтах в социальных сетях, а также сведения о проделанной работе в области СМИ за период с 1 января по 30 июня 2021 года.

В целях более широкого охвата читательской аудитории, доступности и оперативного распространения информации официальный сайт Министерства обороны www.mod.gov.az функционирует на трех языках: азербайджанском, английском и русском. За отчетный период Министерством обороны, в целом, были подготовлены 723 информации, 565 из которых были переведены на русский, а 550 – на английский язык с последующим размещением на официальном Интернет-сайте Минобороны, а также аккаунтах ведомства в социальных сетях Facebook, Twitter, Telegram, Instagram и на канале Youtube.

К видеофайлам, размещенным на Youtube-канале министерства, были подготовлены 372 субтитра на русском языке и 369 - на английском языке.

На официальном сайте было размещено 3 418 фото- и 429 видеоматериалов о военно-патриотических и иных мероприятиях. Были предоставлены ответы на 60 запросов СМИ, 15 из которых были переведены на русский и 7 - на английский язык. Для проведения съемок в воинских частях представителям телеканалов было выдано 95 разрешений. С целью освещения мероприятий, организованных Министерством обороны, обеспечено участие представителей информационных агентств в 27 мероприятиях.

С целью информирования широкой общественности и совершенствования работы с прессой за отчетный период было проведено 14 медиа-туров.

Инженерным войскам была продемонстрирована практическая работа по очистке освобожденных от оккупации территорий Физулинского и Джебраильского районов от мин и неразорвавшихся боеприпасов. Журналисты также понаблюдали в полевых условиях за применением принятой на вооружение азербайджанской армии современной инженерной техники.

В рамках медиа-тура журналисты также ознакомились с бытовыми условиями, созданными в новых модульных воинских частях на территории Агдамского района. Кроме того, представители СМИ приняли участие в открытии совместного Турецко-российского мониторингового центра.

Было обеспечено освещение в СМИ процесса подготовки в учебных заведениях специального назначения, подготовки военнослужащих сверхсрочной действительной военной службы и церемонии очередного выпуска в Военном лицее имени Джамшида Нахчыванского.

С целью оперативного распространения в прессе информации о ходе тактических учений в Военно-Морских силах, были созданы надлежащие условия для участия журналистов в учениях.

В ходе мониторинга местных и зарубежных СМИ, а также социальных сетей Facebook, Twitter, Telegram, Instagram и каналов YouTube за отчетный период было проанализировано 8 089 сведений, в том числе 3 533 - по азербайджанским сайтам, 2 663- по армянским сайтам, 255 - по российским сайтам, 33 – по Интернет-сайтам иных стран, в том числе 1 605 информаций из социальных сетей.

В ходе мониторинга зарубежной прессы с английского языка были переведены 11 статей и подготовлены для публикации в местных СМИ, 4 из них были опубликованы. Кроме того, было подготовлено и опубликовано в местной печати 3 интервью с иностранными экспертами на русском языке.

В соответствии с законом Азербайджанской Республики "Об обращении граждан" и требованиями Указа президента Азербайджана № 950 от 23 июня 2016 года на адреса электронной почты Министерства обороны - [email protected] и [email protected] поступило 2986 обращений, которые были направлены по соответствующим направлениям и на которые были даны ответы.

За отчетный период на странице министерства в Facebook было размещено 1 087, на странице в Instagram - 1 087, на странице Telegram - 1.082 информационных сводок, а на странице в Twitter - 1 087 твитов.

За шесть месяцев текущего года на Youtube канале Министерства обороны было опубликовано 410 видео.