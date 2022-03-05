Министерство обороны Азербайджана объявило набор офицеров запаса на службу

Министерство обороны объявило набор физически годных, не имеющих судимостей офицеров запаса в возрасте до 35 лет для зачисления на действительную военную службу в Азербайджанскую армию на добровольной основе.

Министерство обороны объявило набор физически годных, не имеющих судимостей офицеров запаса в возрасте до 35 лет для зачисления на действительную военную службу в Азербайджанскую армию на добровольной основе.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

"Граждане, за исключением выходных и праздничных дней, могут обратиться с заявлением в Учебно-образовательный центр ВС Азербайджана с 09:00 до 17:00 или обратиться на электронную почту Министерства обороны.

Уволенные в запас с действительной военной службы из-за судимости, болезни или негодности к службе - просьба не беспокоить", - отметили в министерстве.

Документы принимаются в Учебном центре ВС Азербайджана.