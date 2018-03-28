Баку. 28 марта. REPORT.AZ/ Министерство обороны Азербайджана обратилось к пользователям социальных сетей.

Как сообщает Report, в обращении говорится, что в связи с началом призыва граждан Азербайджанской Республики на срочную действительную военную службу с 1-го апреля, некоторые пользователи социальных сетей обсуждают данную тему и обмениваются разными комментариями.

"В этих комментариях указываются номера, назначения и места дислокации воинских частей, в которых призывники будут проходить службу, а также задаются взаимные уточняющие вопросы. Учитывая, что это служит интересам противника, министерство обороны заявляет, что распространение подобных информаций категорически недопустимо", - говорится в сообщении.