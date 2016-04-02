Минобороны Азербайджана: Армяне подвергли обстрелу жилые пункты на линии соприкосновения войск

Баку. 2 апреля. REPORT.AZ/ Армянский криминальный режим, потерпевший военный крах, в целях компенсировать свои неудачи за последнее время, значительные потери живой силы и боевой техники, попытался совершить очередную провокацию.

Как сообщает Report со ссылкой на сайт министерства обороны, в ночь на 2-е апреля все прифронтовые позиции Азербайджана были подвергнуты интенсивному обстрелу из крупнокалиберного оружия, минометов, гранатометов и артиллерии. В то же время были обстреляны несколько жилых пунктов на линии соприкосновения войск, где компактно проживает гражданское население. В целях предотвращения расширения военной активности врага и его деятельности командование вооруженных сил Азербайджана дало оценку оперативной ситуации, и вынесло решение о проведении немедленных ответных мер.

В результате совместной деятельности объединений, артиллерийских подразделений и других видов войск, расположенных в самой напряженной части фронта - в направлении Агдере-Тертер-Агдам и Ходжавенд-Физули, были предприняты ответные меры против армянских вооруженных подразделений.

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