 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Министерство оборонной промышленности снабдит министерство обороны новыми средствами связи

    Баку. 25 сентября. REPORT.AZ/ Подписан Меморандум о взаимопонимании между министерством обороны и министерством оборонной промышленности в сфере оснащения новыми средствами связи.

    Как сообщает Report, документ в рамках третьей Азербайджанской международной оборонной выставки "ADEX 2018", проводимой в Бакинском Экспо-центре, подписали министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов и заместитель министра оборонной промышленности Яхья Мусаев. 

    Меморандум предусматривает оснащение министерством оборонной промышленности министерства обороны новыми средствами связи. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi