Министерство оборонной промышленности снабдит министерство обороны новыми средствами связи

Баку. 25 сентября. REPORT.AZ/ Подписан Меморандум о взаимопонимании между министерством обороны и министерством оборонной промышленности в сфере оснащения новыми средствами связи.

Как сообщает Report, документ в рамках третьей Азербайджанской международной оборонной выставки "ADEX 2018", проводимой в Бакинском Экспо-центре, подписали министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов и заместитель министра оборонной промышленности Яхья Мусаев.

Меморандум предусматривает оснащение министерством оборонной промышленности министерства обороны новыми средствами связи.