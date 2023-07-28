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Министерство: На IDEF-2023 наблюдался большой интерес к продукции оборонной промышленности Азербайджана

Министерство: На IDEF-2023 наблюдался большой интерес к продукции оборонной промышленности Азербайджана "На проходящей в этом году в Стамбуле Международной выставке оборонной промышленности IDEF-2023 Азербайджан представил 133 наименования продукции, и к нашему стенду в братской Турции был проявлен большой интерес". Об этом турецкому бюро Report рас
Армия
28 июля 2023 г. 14:18
Министерство: На IDEF-2023 наблюдался большой интерес к продукции оборонной промышленности Азербайджана

"На проходящей в этом году в Стамбуле Международной выставке оборонной промышленности IDEF-2023 Азербайджан представил 133 наименования продукции, и к нашему стенду в братской Турции был проявлен большой интерес".

Об этом турецкому бюро Report рассказал главный консультант отдела военно-технического сотрудничества Министерства оборонной промышленности Азербайджана подполковник Надир Алиев.

Н.Алиев отметил, что на выставке была представлена модернизированная продукция оборонной промышленности Азербайджана: "В целом на стенде нашей страны были представлены беспилотные летательные аппараты, различные виды стрелкового оружия, все виды снарядов калибром до 30 миллиметров, а также боевые средства ближнего боя, производимые на предприятиях нашего министерства".

Сотрудник министерства отметил, что стенд Азербайджана заинтересовал не только представителей Турции, но и делегации из других стран.

Отметим, что 16-й Международная выставка оборонной промышленности, в которой принял участие министр обороны Азербайджана генерал Закир Гасанов, прошла 25-27 июля в конгресс-центре TÜYAP в Стамбуле (Турция).

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Версия на азербайджанском языке Nazirlik: “İstanbul sərgisində Azərbaycanın müdafiə sənayesi məhsullarına çox böyük maraq var”

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