Министерство: На IDEF-2023 наблюдался большой интерес к продукции оборонной промышленности Азербайджана

"На проходящей в этом году в Стамбуле Международной выставке оборонной промышленности IDEF-2023 Азербайджан представил 133 наименования продукции, и к нашему стенду в братской Турции был проявлен большой интерес". Об этом турецкому бюро Report рас

"На проходящей в этом году в Стамбуле Международной выставке оборонной промышленности IDEF-2023 Азербайджан представил 133 наименования продукции, и к нашему стенду в братской Турции был проявлен большой интерес".

Об этом турецкому бюро Report рассказал главный консультант отдела военно-технического сотрудничества Министерства оборонной промышленности Азербайджана подполковник Надир Алиев.

Н.Алиев отметил, что на выставке была представлена модернизированная продукция оборонной промышленности Азербайджана: "В целом на стенде нашей страны были представлены беспилотные летательные аппараты, различные виды стрелкового оружия, все виды снарядов калибром до 30 миллиметров, а также боевые средства ближнего боя, производимые на предприятиях нашего министерства".

Сотрудник министерства отметил, что стенд Азербайджана заинтересовал не только представителей Турции, но и делегации из других стран.

Отметим, что 16-й Международная выставка оборонной промышленности, в которой принял участие министр обороны Азербайджана генерал Закир Гасанов, прошла 25-27 июля в конгресс-центре TÜYAP в Стамбуле (Турция).