Министерство: На выставке ADEX-2018 примут участие более 200 компаний

Баку. 16 августа. REPORT.AZ/ Продолжаются подготовительные работы в связи с Международной выставкой оборонной промышленности ADEX-2018 в Азербайджане.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства оборонной промышленности, по инициативе и при организационной поддержке министерства с 25 по 25 сентября в Баку состоится Международная выставка оборонной промышленности ADEX-2018.

Было отмечено, что впервые проведенная в регионе в 2014 году и повторяющаяся каждые два года выставка является самым масштабным мероприятием для демонстрации оружия и военной техники.

На выставке, которая пройдет в Бакинском экспо-центре ожидается участие свыше 200 компаний из развитых стран мира.

ADEX-2018 привлекает большой интерес со стороны местных и зарубежных средств массовой информации. Выставка уже обеспечена информационной поддержкой более 60 ведущих местных и международных СМИ - информационных агентств, журналов, веб-сайтов.

Выставка проходит по инициативе и при организационной поддержке министерства оборонной промышленности, а также при поддержке министерства обороны. В качестве организатора выставки выступает компания "Caspian Event Organisers" (CEO).