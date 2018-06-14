Министерство: Демонстрируемая на международной выставке военная продукция Азербайджана вызвала интерес

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Баку. 14 июня. REPORT.AZ/ Производимая и созданная на предприятиях министерства оборонной промышленности продукция демонстрируется в Париже на Международной выставке обороны и безопасности "Eurosatory-2018".

Как сообщили Report в пресс-службе министерства, в связи с этим расширенная делегация во главе с министром оборонной промышленности Явером Джамаловым находится с визитом во Франции.

На открывшейся 11 июня выставке демонстрируется 270 наименований продукции, производимой на предприятиях министерства оборонной промышленности Азербайджана.

В рамках выставки делегация во главе с министром Я.Джамаловым посетила стенды компаний из участвующих на выставке стран. Кроме того, были проведены переговоры по экспорту продукции, производимой на предприятиях министерства оборонной промышленности Азербайджана.

На встречах Я.Джамалов продолжил переговоры по поддержке кандидатуры Баку на проведение Всемирной выставки Expo-2025.

В ходе выставки делегация министерства дала подробную информацию о запланированной в Азербайджане на 25-27 сентября Международной оборонной выставке ADEX-2018, раздала приглашения.

Международная выставка обороны и безопасности "Eurosatory-2018" завершится 15 июня.