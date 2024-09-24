Министерства обороны Азербайджана и Казахстана подписали план военного сотрудничества на 2025 год

16:40

Министерства обороны Азербайджана и Казахстана подписали план военного сотрудничества на 2025 год.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.

По информации ведомства, 24 сентября министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с министром обороны Казахстана генерал-полковником Русланом Жаксылыковым, находящимся с визитом в Баку для участия в выставке ADEX.

На встрече особо отмечено, что двустороннее военное сотрудничество между Азербайджаном и Казахстаном основано на дружеских и братских отношениях, и подчеркнуто, что сотрудничество в области обороны служит дальнейшему укреплению армий обеих стран.

На встрече, состоявшейся в Бакинском Экспо-Центре, обсуждались текущее состояние и будущие перспективы военного сотрудничества между Азербайджаном и Казахстаном, состоялся обстоятельный обмен мнениями по ряду других вопросов, представляющих взаимный интерес.

"В заключение между министерствами обороны Азербайджана и Казахстана был подписан план двустороннего военного сотрудничества на 2025 год и Меморандум между национальными университетами обороны", - подчеркивает ведомство.