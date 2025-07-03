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Международные учения в Конье проходят с участием 75 военных самолетов

Международные учения в Конье проходят с участием 75 военных самолетов В международных учениях "Анатолийский орел - 2025", проходящих в этом году в турецкой Конье, принимают участие 75 военных самолетов.
Армия
3 июля 2025 г. 11:16
Международные учения в Конье проходят с участием 75 военных самолетов

В международных учениях "Анатолийский орел - 2025", проходящих в этом году в турецкой Конье, принимают участие 75 военных самолетов.

Как передает корреспондент Report из Коньи, об этом на пресс-конференции, посвященной учениям, заявил представитель Военно-воздушных сил Турции (ВВС) Фетек Каракуш.

Он отметил, что в учениях принимают участие 45 военных самолетов ВВС Турции и 30 самолетов других стран: "Азербайджан представлен в учениях двумя самолетами СУ-25".

Отметим, что в учениях, помимо Азербайджана и Турции, принимают участие представители США, Катара, Венгрии, Египта, Саудовской Аравии, Иордании и НАТО.

Кроме того, Малайзия, Бразилия, Болгария, Мали и Нигерия следят за учениями в качестве наблюдателей.

Цель учений - обмен знаниями, навыками и опытом в условиях реальной войны и повышение уровня подготовки для совместных операций.

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Версия на английском языке 75 military aircraft participate in Anatolian Eagle - 2025 exercise
Версия на азербайджанском языке “Anadolu Qartalı - 2025” beynəlxalq təlimində 75 hərbi təyyarə iştirak edir

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