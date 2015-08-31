Международные учения Sea Breeze начинаются в Черном море

Баку. 31 августа. REPORT.AZ/ США и Украина начинают сегодня морские учения Sea Breeze в Одесской и Николаевской областях. Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, в учениях примут участие 2,5 тысячи военнослужащих не только из США и Украины, но также из Болгарии, Германии, Греции, Италии, Великобритании, Румынии, Швеции, Турции и Молдовы.

В них буду задействованы более 150 единиц боевой техники — кораблей, подводных лодок, вертолетов, самолетов.

Согласно плану учения продлятся до 12 сентября.