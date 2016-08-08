 Наверх
    Закрыть фоторежим

    "Международные армейские игры-2016": Азербайджан опередил Армению

    В рейтинге конкурса Танковый биатлон азербайджанские танкисты находятся на 5-м месте

    Баку. 8 августа. REPORT.AZ/ Азербайджанские танкисты, участвующие в конкурсе "Танковый биатлон", проводимого в рамках "Международных армейских игр-2016", в индивидуальных соревнованиях уничтожили все мишени очередного этапа конкурса, опередили армянскую команду и вышли в полуфинал.

    Как сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана, в полуфинала конкурса "Танковый биатлон", состоящего из 15 этапов, на котором участвуют 54 танковых команд из 18 стран, будут участвовать команды 12 стран, включая Азербайджан. 

    В полуфинале азербайджанская команда проверит силы 11 августа в группе, куда вошли команды России, Сербии и Индии. 

    В финал соревнований 13 августа выйдут 4 команды. 

    В рейтинге конкурса азербайджанские танкисты находятся на 5-м месте.

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi