Между министерствами обороны Азербайджана и Грузии подписан план сотрудничества

12 июня в Габале министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов встретился с находящимся с визитом в нашей стране министром обороны Грузии Леваном Изорией.

Как сообщили Report в министерстве обороны, в ходе встречи, проведенной с участием делегаций, министр обороны Азербайджана генерал-полковник З.Гасанов, приветствуя гостей, отметил, что азербайджано-грузинское военное сотрудничество осуществляется путем обеспечения региональных экономических проектов, на двусторонней основе, в рамках программ, проводимых НАТО, а также в других областях, и подчеркнул важность расширения сфер деятельности этого сотрудничества. Отметив значимую роль дружеских отношений глав государств в развитии связей между нашими странами, генерал-полковник З.Гасанов подчеркнул необходимость проведения подобных встреч в плане расширения взаимного сотрудничества.

Выразив удовлетворение очередным визитом в Азербайджан, министр обороны Грузии отметил, что это является наглядным примером высокого уровня сотрудничества между нашими странами.

Затем стороны обменялись мнениями по военно-политической ситуации в регионе и другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

В завершении встречи был подписан план двустороннего сотрудничества на 2019 год между министерствами обороны Азербайджана и Грузии.