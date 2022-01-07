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Минобороны и Военная прокуратура подписали план совместных мероприятий

Минобороны и Военная прокуратура подписали план совместных мероприятий В целях укрепления правопорядка и военной дисциплины, а также предотвращения преступных деяний в Азербайджанской Армии, между Министерством обороны и Военной Прокуратурой Республики подписан план совместных мероприятий на 2022 год.
Армия
7 января 2022 г. 10:07
Минобороны и Военная прокуратура подписали план совместных мероприятий
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В целях укрепления правопорядка и военной дисциплины, а также предотвращения преступных деяний в Азербайджанской армии, между Министерством обороны и Военной прокуратурой Республики подписан план совместных мероприятий на 2022 год.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

В соответствии с планом определены сроки и места проведения запланированных мероприятий, а также ответственные лица.

В ходе встреч, предусмотренных в течение года в объединениях, соединениях, воинских частях и специальных военно-учебных заведениях Министерства обороны с участием различных категорий военнослужащих, будут осуществлены мероприятия, направленные на повышение правовых знаний личного состава, укрепление дисциплины и правопорядка, устранение имеющихся проблем и иная деятельность.

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Версия на английском языке Azerbaijan's Defense Ministry, Military Prosecutor's Office sign Joint Action Plan
Версия на азербайджанском языке Müdafiə Nazirliyi və Hərbi Prokurorluq arasında birgə tədbirlər planı imzalanıb

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