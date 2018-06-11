Между министерством оборонной промышленности и немецкой компанией подписан документ о сотрудничестве

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Париж. 11 июня. REPORT.AZ/ Азербайджан будет сотрудничать с Германией в области военной промышленности.

Как сообщает западноевропейское бюро Report, между министерством оборонной промышленности Азербайджана и немецкой компанией Rheinmetall Defence подписан протокол о намерениях по сотрудничеству.

Документ подписали присутствующий в Париже на Международной выставке обороны и безопасности "Eurosatory-2018" министр оборонной промышленности Явер Джамалов и руководство компании.

Отметим, что одна из самых передовых компаний Европы Rheinmetall Defence занимается производством мобильных боеприпасов и технологий в оборонных целях.