Между министерствами обороны Азербайджана и Грузии подписан план двустороннего сотрудничества

Подписан "План двустороннего сотрудничества между Министерством обороны Азербайджанской Республики и Министерством обороны Грузии на 2022 год".

Подписан "План двустороннего сотрудничества между Министерством обороны Азербайджанской Республики и Министерством обороны Грузии на 2022 год".

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Документ подписали министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов и министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе.

Отметим, что 21 декабря состоялась встреча З.Гасанова и Дж.Бурчуладзе. В ходе встречи стороны обменялись мнениями о перспективах развития военного сотрудничества, совместных военных учениях, организации рабочих встреч и других вопросах, представляющих взаимный интерес.