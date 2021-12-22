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Между министерствами обороны Азербайджана и Грузии подписан план двустороннего сотрудничества

Между министерствами обороны Азербайджана и Грузии подписан план двустороннего сотрудничества Подписан "План двустороннего сотрудничества между Министерством обороны Азербайджанской Республики и Министерством обороны Грузии на 2022 год".
Армия
22 декабря 2021 г. 16:10
Между министерствами обороны Азербайджана и Грузии подписан план двустороннего сотрудничества
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Подписан "План двустороннего сотрудничества между Министерством обороны Азербайджанской Республики и Министерством обороны Грузии на 2022 год".

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Документ подписали министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов и министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе.

Отметим, что 21 декабря состоялась встреча З.Гасанова и Дж.Бурчуладзе. В ходе встречи стороны обменялись мнениями о перспективах развития военного сотрудничества, совместных военных учениях, организации рабочих встреч и других вопросах, представляющих взаимный интерес.

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Версия на английском языке Azerbaijani, Georgian Defense Ministries sign bilateral cooperation plan
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Gürcüstan Müdafiə nazirlikləri arasında plan imzalanıb

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