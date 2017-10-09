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    Между министерствами обороны Азербайджана и Беларуси подписан план сотрудничества

    Закир Гасанов встретился с белорусским коллегой Андреем Равковым
    © Mod.gov.az

    Баку. 9 октября. REPORT.AZ/ Находящийся с визитом в Беларуси министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов 9-го октября встретился с министром обороны этой страны генерал-лейтенантом Андреем Равковым.

    Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

    В ходе встреч министров обороны один на один и в расширенном составе с участием делегаций, состоявшихся после церемонии официальной встречи, стороны отметили важность развития двусторонних отношений, в частности сотрудничества в военной, военно-технической сферах и в области военного образования.

    Министры провели широкий обмен мнениями по проблемам международной и региональной безопасности, организации взаимных визитов военных экспертов, а также вопросам, представляющим взаимный интерес.

    По завершении встречи министры обороны подписали План двустороннего сотрудничества на 2018 год между министерствами обороны Республики Беларусь и Азербайджанской Республики.

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