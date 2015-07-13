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    ​Между Генштабами ВС Азербайджана и Казахстана подписан Протокол о намерениях по сотрудничеству

    В Азербайджан с официальным визитом прибыл начальник Генштаба Вооруженных сил Казахстана

    Баку. 13 июля. REPORT.AZ/ С 13 июля начался официальный визит в страну делегации во главе с первым заместителем министра обороны Республики Казахстан, начальником Генштаба Вооруженных сил генерал-полковником Сакеном Жасузаковым.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны.

    Сначала гости посетили могилы общенационального лидера Гейдара Алиева и видного ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой в Аллее почетного захоронения и, придя в Аллею шехидов, отдали дань памяти героям, погибшим за суверенитет и территориальную целостность Азербайджана.

    Затем в министерстве обороны состоялась официальная церемония встречи.

    Сначала состоялась встреча один на один между первым заместителем министра обороны Азербайджанской Республики, начальником Генштаба Вооруженных сил генерал-полковником Неджмеддином Садыковым и генерал-полковником С.Жасузаковым, затем прошла встреча в расширенном составе.

    На встрече гости были проинформированы о факте оккупации наших территорий в результате военной агрессии Армении в отношении Азербайджана, существовании беженцев и вынужденных переселенцев.

    Затем стороны коснулись вопросов военно-технического сотрудничества, взаимного обмена опытом между представителями Вооруженных сил и пр.

    В заключение между Генштабами Вооруженных сил Азербайджана и Казахстана был подписан Протокол о намерениях по сотрудничеству.

    В рамках визита в страну планируется знакомство казахстанской делегации с Высшей военной школой Азербайджана имени Гейдара Алиева, Высшим военно-морским училищем, базой Военно-морских сил и азербайджанскими миротворцами.

    Визит продлится до 15 июля.  

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