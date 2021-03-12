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Между фондами ВС Турции и Фондом YAŞAT достигнута договоренность

Между фондами ВС Турции и Фондом YAŞAT достигнута договоренность Продолжается визит делегации Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджанской Республики во главе с Ульви Мехтиевым в Турецкую Республику.
Армия
12 марта 2021 г. 16:26
Между фондами ВС Турции и Фондом YAŞAT достигнута договоренность

Продолжается визит делегации Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджанской Республики во главе с Ульви Мехтиевым в Турецкую Республику.

Как сообщает Report, во второй день визита состоялась встреча между делегацией и функционирующими при Вооруженных силах Турции фондами "Рука об руку", "Образование", "Солидарность" и "Солдат".

В ходе встречи была достигнута договоренность о сотрудничестве между фондами, действующими при Вооруженных силах Турции, и азербайджанским Фондом YAŞAT.

Председатель Госагентства Ульви Мехтиев проинформировал о направлениях деятельности ASAN xidmət и Фонда YAŞAT. Было отмечено, что Фондом YAŞAT проделан ряд работ, направленных на улучшение социально-бытовых условий семей шехидов и ветеранов.

У.Мехтиев заявил, что основными направлениями деятельности фонда являются оказание услуг на высоком уровне семьям шехидов и ветеранам. Также было подчеркнуто, что сотрудниками фонда являются сами ветераны и члены семей шехидов.

Затем делегация навестила ветерана Отечественной войны Турала Асадзаде, который проходит лечение в больнице в Билкенте.

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Версия на азербайджанском языке Фото“YAŞAT”la Türkiyə Silahlı Qüvvələrindəki fondlar arasında razılıq əldə olunub

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