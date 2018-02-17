Между Азербайджаном и Великобританией подписан план военного сотрудничества

Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ В Лондоне состоялись штабные переговоры между министерствами обороны Азербайджанской Республики и Великобритании.

Как сообщили Report в пресс-службе Минобороны, на мероприятии были рассмотрены текущее состояние и перспективные направления сотрудничества в сфере обороны между двумя странами, обсуждены вопросы сотрудничества в области обучения и образования, также состоялся обмен мнениями по региональной безопасности.

Итогом переговоров стало подписание «Плана военного сотрудничества между Министерством Обороны Азербайджанской Республики и Министерством Обороны Объединенного Королевства на 2018/2019 финансовый год».