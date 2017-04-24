Баку. 24 апреля. REPORT.AZ/ Между Азербайджаном и Украиной обсуждены вопросы активизации сотрудничества в военной сфере.

Как сообщает Report со ссылкой на Службу национальной безопасности и обороны Украины (СНБО), в связи с этим первый замсекретаря СНБО Украины Олег Гладковский посетил Азербайджан, где обсудил данные вопросы с первым заместителем премьер-министра Азербайджана Ягубом Эйубовым.

"Азербайджан является важным и перспективным партнером Украины в сфере военно-технического сотрудничества. Я уверен, что потенциал наших стран в сфере ВТС позволяет укрепить имеющееся сотрудничество и работать в направлении ее развития и перспектив, особенно в области авиастроения", - сказал Гладковский.

Он добавил, что страны имеют значительный опыт для выработки совместных разработок в оборонной сфере для внутреннего потребителя и для внешних рынков.