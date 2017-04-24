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    Между Азербайджаном и Украиной обсуждены вопросы активизации сотрудничества в военной сфере

    Первый замсекретаря СНБО Украины посетил Азербайджан© Report.az

    Баку. 24 апреля. REPORT.AZ/ Между Азербайджаном и Украиной обсуждены вопросы активизации сотрудничества в военной сфере.

    Как сообщает Report со ссылкой на Службу национальной безопасности и обороны Украины (СНБО), в связи с этим первый замсекретаря СНБО Украины Олег Гладковский посетил Азербайджан, где обсудил данные вопросы с первым заместителем премьер-министра Азербайджана Ягубом Эйубовым.

    "Азербайджан является важным и перспективным партнером Украины в сфере военно-технического сотрудничества. Я уверен, что потенциал наших стран в сфере ВТС позволяет укрепить имеющееся сотрудничество и работать в направлении ее развития и перспектив, особенно в области авиастроения", - сказал Гладковский.

    Он добавил, что страны имеют значительный опыт для выработки совместных разработок в оборонной сфере для внутреннего потребителя и для внешних рынков. 

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