Между Азербайджаном и Турцией подписаны документы в сфере оборонной промышленности

Между Азербайджаном и Турцией подписаны документы в сфере оборонной промышленности

В рамках выставки "IDEF 2025" в Турции состоялась церемония обмена различными соглашениями, меморандумами о взаимопонимании и письмами о намерениях, подписанными между Министерством обороны и Министерством оборонной промышленности Азербайджана и Министерством оборонной промышленности Турции, и различными компаниями двух стран, включая "Азерсилах Холдинг" и "Мираслы Холдинг".

Как сообщает Report, об этом заявили в Министерстве оборонной промышленности Турции.

"Мы продолжаем всегда и при любых обстоятельствах быть рядом с государством и народом Азербайджана, вместе производить и развиваться под лозунгом "Одна нация, два государства". Надеемся, что эти документы будут полезны для нашей страны и братского Азербайджана, и выражаем благодарность всем участникам", - говорится в сообщении.