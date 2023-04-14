Между Азербайджаном и США обсуждены перспективы развития военного образования

В рамках визита в Соединенные Штаты Америки заместитель министра обороны - командующий Военно-воздушными силами генерал-лейтенант Рамиз Таиров посетил Национальный университет обороны этой страны.
Об этом Report сообщили в министерстве обороны Азербайджана.
После ознакомления с университетом генерал-лейтенант Р.Таиров встретился с 17-м президентом Национального университета обороны США генерал-лейтенантом Майком Т.Пленом.
Стороны обменялись мнениями по вопросам изучения системы военного образования США и опыта Национального университета обороны в этой области. Генерал-лейтенант Р.Таиров обстоятельно рассказал о недавно созданном в Азербайджане Национальном университете обороны.
На встрече обсуждены перспективы развития сотрудничества между Азербайджаном и США в области военного образования и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.
В заключение было сделано фото на память.