Азербайджан и Россия обсудили вопросы военного сотрудничества

Баку. 22 октября. REPORT.AZ/ Сегодня министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с военным атташе Вооруженных сил РФ полковником Владимиром Черненко, срок пребывания которого в нашей стране истекает.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны.

На встрече было выражено удовлетворение высоким уровнем двустороннего военного, военно-технического сотрудничества, сотрудничества в области военного образования, отмечена важность для региона урегулирования армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта, проведен обмен мнениями о перспективах развития двусторонних связей.

Кроме того, на встрече обсудили вопросы включения в вооружение азербайджанской армии современного оружия российского производства, коснулись расширения взаимопонимания двух государств в данной области.

Здесь также было уделено особое внимание проведению совместных военных учений Вооруженных сил двух стран, организации взаимных визитов, деловых встреч, обмену опытом на уровне экспертов, подготовке курсантов и специалистов в военных школах России.

Министр обороны поблагодарил атташе за шаги на пути расширения связей между двумя странами в период деятельности в Азербайджане и пожелал успехов в работе.

В свою очередь, военный атташе выразил признательность за радушный прием и отметил, что расстается с добрыми впечатлениями, оставаясь верным другом азербайджанского государства, народа и Вооруженных сил.