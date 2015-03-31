​Между Азербайджаном и Пакистаном заключен протокол о двустороннем военном сотрудничестве

Баку. 31 марта. REPORT.AZ/ Сегодня в учебно-образовательном центре Вооруженных сил продолжилась встреча азербайджано-пакистанской рабочей группы.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства обороны, директор Главного управления внешнего военного сотрудничества Объединенного штаба Исламской Республики Пакистан, генерал-майор Ифтихар Вайн выразил удовлетворенность визитом в страну, заявив, что в развитии братских отношений между Азербайджаном и Пакистаном большую роль играют исторические, религиозные и культурные связи.

Он также заявил о неизменности позиции Пакистана в укреплении двустороннего военного сотрудничества с Азербайджаном.

На встрече ознакомились с уровнем исполнения решений, были обсуждены новые темы, которые затем включили в план двустороннего военного сотрудничества на 2015 год.

В завершение встречи был подписан протокол о двустороннем военном сотрудничестве.