Мэр Лондона выступил за проведение второго референдума по Brexit

Баку. 16 сентября. REPORT.AZ/ Мэр Лондона Садик Хан выступил за проведение второго референдума по вопросу целесообразности членства Великобритании в Евросоюзе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он написал в своей статье, опубликованной в газете The Guardian.

Глава лондонской администрации отметил, что страна находится "в реальной опасности выхода из ЕС без соглашения" о дальнейшем сотрудничестве, что может привести к исчезновению в Великобритании 500 тыс. рабочих мест к 2030 году. "После долгих тщательных размышлений я решил, что народ должен получить право принять окончательное решение. Это означает проведение общенародного голосования по любой из сделок или голосования в случае ее отсутствия наряду с возможностью остаться в ЕС", - написал он.

"Прискорбным является то, что [премьер-министр] Тереза Мэй не смогла договориться о позиции по Brexit со своей собственной партией, не говоря уже о том, чтобы согласовать сделку с ЕС", - подчеркнул лондонский мэр.

Оппозиционная в Великобритании Лейбористская партия, членом которой является Садик Хан, не исключает поддержки идеи проведения нового референдума по вопросу членства страны в Евросоюзе. По словам теневого "министра по вопросам Brexit" Кира Стармера, если депутаты проголосуют против согласованного правительством консерваторов соглашения с ЕС по Brexit, то одним из вариантов может стать проведение нового плебисцита. Однако британский кабмин ранее исключил проведение нового волеизъявления по этому вопросу, объясняя свою позицию стремлением выполнить волю народа.