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    Мехрибан Алиева приняла участие в праздничном мероприятии в воинской части СГБ

    Баку. 31 декабря. REPORT.AZ/ 31 декабря в Н-ской воинской части Службы государственной безопасности (СГБ) состоялось мероприятие по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и новогоднего праздника.

    Как сообщает Report, в мероприятии приняла участие Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева.

    Начальник Службы государственной безопасности, генерал-полковник Мадат Гулиев от имени Президента, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева поздравил личный состав воинской части с Днем солидарности азербайджанцев мира и новогодним праздником, пожелал солдатам и офицерам успехов в таком доблестном и ответственном деле, как защита Родины.

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