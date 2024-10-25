О нас

Медиатур в Губадлы: военные рассказали о боевом пути и стратегическом значении высот

Медиатур в Губадлы: военные рассказали о боевом пути и стратегическом значении высот По случаю четвертой годовщины освобождения от оккупации организован медиатур в Губадлинский район.
Армия
25 октября 2024 г. 10:06
Медиатур в Губадлы: военные рассказали о боевом пути и стратегическом значении высот

По случаю четвертой годовщины освобождения от оккупации организован медиатур в Губадлинский район.

Как сообщает корреспондент Report из Губадлы, в медиатуре, организованном Министерством обороны, приняли участие представители СМИ, военные эксперты и ветераны Отечественной войны.

Журналистов проинформировали о стратегическом значении Губадлинского района и находящихся здесь высот, преимуществах их освобождения для Азербайджанской армии.

В рамках медиатура военнослужащие, участвовавшие в освобождении Губадлы от оккупации, рассказали о своем боевом пути.

Участников медиатура рассказали, что после освобождения горы Гартыз от армянской оккупации большая часть Губадлинского района перешла под контроль Азербайджанской армии.

Отмечено, что гора Гартыз имела особое стратегическое значение во время войны. Освобождение этой и других высот в районе позволило взять под контроль окрестные села, пути снабжения и коммуникации.

Офицер Азербайджанской армии, участвовавший в Отечественной войне, рассказал, что Губадлинский район был одним из мест ожесточенных боев: "Когда мы вошли в Губадлы, враг находился в Ханлыке. Благодаря решимости и сплоченности Азербайджанской армии, оккупанты постепенно отступали в направлении горы Гартыз, а затем - в дальние села".

По словам военнослужащего, гора Гартыз является главной высотой в районе, откуда можно контролировать всю территорию Губадлы. После освобождения этой высоты последнее село района также было очищено от вражеских войск.

Слова офицера подтвердили также другие военнослужащие азербайджанской армии, отметив, что после освобождения именно горы Гартыз Губадлинский район в короткие сроки был полностью очищен от оккупантов.

"13 и 14 октября были освобождены от оккупации четыре села района, а 25 октября - весь район", - сказал он.

Отметим, что Азербайджанская армия освободила Губадлинский район от оккупации 25 октября 2020 года.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоQartız dağı azad edildikdən sonra Qubadlı rayonunun böyük hissəsi Azərbaycan Ordusunun nəzarətinə keçib - MEDİATUR

Экслюзивные новости

Экоактивист: За последние несколько лет Норвегия уничтожила больше 2 тыс. китов
Экоактивист: За последние несколько лет Норвегия уничтожила больше 2 тыс. китов
17 октября 2024 г. 12:06
Политолог: Западные страны усугубляют климатические проблемы, проводя лицемерную политику
Политолог: Западные страны усугубляют климатические проблемы, проводя лицемерную политику
14 октября 2024 г. 10:39
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони примет участие в COP29 в Баку
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони примет участие в COP29 в Баку
11 октября 2024 г. 10:41
Подписано соглашение о проведении 26-й Конгресса WPC Energy в 2028 году в Астане
Подписано соглашение о проведении 26-й Конгресса WPC Energy в 2028 году в Астане
11 октября 2024 г. 09:42
Пакистанский эксперт: Запад использует климатическую повестку для давления, а не решения проблем
Пакистанский эксперт: Запад использует климатическую повестку для давления, а не решения проблем
9 октября 2024 г. 14:03
Паола Северино: Выпускники итало-азербайджанского университета смогут получать двойные дипломы
Паола Северино: Выпускники итало-азербайджанского университета смогут получать двойные дипломы
9 октября 2024 г. 11:36
Питер Тейс: COP29 в Баку станет ключевым событием, несмотря на нападки Запада на Азербайджан
Питер Тейс: COP29 в Баку станет ключевым событием, несмотря на нападки Запада на Азербайджан
8 октября 2024 г. 10:40
Эксперт: Жду от COP29 прогресса по новым целям климатического финансирования
Эксперт: Жду от COP29 прогресса по новым целям климатического финансирования
7 октября 2024 г. 11:54
Кеми Себа: COP29 станет важной платформой для обсуждения неоколониализма в свете экологических проблем Африки
Кеми Себа: COP29 станет важной платформой для обсуждения неоколониализма в свете экологических проблем Африки
5 октября 2024 г. 18:59
Данни Босс Сингома: Инициатива Баку - шаг к объединению Африки против неоколониализма 
Данни Босс Сингома: Инициатива Баку - шаг к объединению Африки против неоколониализма 
3 октября 2024 г. 14:18

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi