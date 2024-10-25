Медиатур в Губадлы: военные рассказали о боевом пути и стратегическом значении высот

По случаю четвертой годовщины освобождения от оккупации организован медиатур в Губадлинский район.

По случаю четвертой годовщины освобождения от оккупации организован медиатур в Губадлинский район.

Как сообщает корреспондент Report из Губадлы, в медиатуре, организованном Министерством обороны, приняли участие представители СМИ, военные эксперты и ветераны Отечественной войны.

Журналистов проинформировали о стратегическом значении Губадлинского района и находящихся здесь высот, преимуществах их освобождения для Азербайджанской армии.

В рамках медиатура военнослужащие, участвовавшие в освобождении Губадлы от оккупации, рассказали о своем боевом пути.

Участников медиатура рассказали, что после освобождения горы Гартыз от армянской оккупации большая часть Губадлинского района перешла под контроль Азербайджанской армии.

Отмечено, что гора Гартыз имела особое стратегическое значение во время войны. Освобождение этой и других высот в районе позволило взять под контроль окрестные села, пути снабжения и коммуникации.

Офицер Азербайджанской армии, участвовавший в Отечественной войне, рассказал, что Губадлинский район был одним из мест ожесточенных боев: "Когда мы вошли в Губадлы, враг находился в Ханлыке. Благодаря решимости и сплоченности Азербайджанской армии, оккупанты постепенно отступали в направлении горы Гартыз, а затем - в дальние села".

По словам военнослужащего, гора Гартыз является главной высотой в районе, откуда можно контролировать всю территорию Губадлы. После освобождения этой высоты последнее село района также было очищено от вражеских войск.

Слова офицера подтвердили также другие военнослужащие азербайджанской армии, отметив, что после освобождения именно горы Гартыз Губадлинский район в короткие сроки был полностью очищен от оккупантов.

"13 и 14 октября были освобождены от оккупации четыре села района, а 25 октября - весь район", - сказал он.

Отметим, что Азербайджанская армия освободила Губадлинский район от оккупации 25 октября 2020 года.