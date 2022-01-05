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МЧС о "полковнике", который встречался с главой муниципалитета Мармариса

МЧС о "полковнике", который встречался с главой муниципалитета Мармариса В министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана прокомментировали распространившуюся в турецких СМИ новость о встрече лица, выдававшего себя за сотрудника МЧС в звании полковника, с главой муниципалитета в Турции.
Армия
5 января 2022 г. 12:26
МЧС о полковнике, который встречался с главой муниципалитета Мармариса
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В министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана прокомментировали распространившуюся в турецких СМИ новость о встрече лица, выдававшего себя за сотрудника МЧС в звании полковника, с главой муниципалитета в Турции.

Начальник пресс-службы МЧС Гюльчин Мехтиева сообщила Report, что человек по имени Расим Ахмад не работает в министерстве.

"Человек, представившийся полковником МЧС на встрече с главой муниципалитета в Турции, не работает в нашем министерстве", - отметила она.

Напомним, что председатель муниципалитета Мармариса в Турции Мехмет Октай в своей публикации в социальной сети поделился фотографией со встречи с Расимом Ахмадом отметив, что это полковник МЧС Азербайджана, который во время пожара в Турции в августе 2021 года боролся со стихийным бедствием в Мармарисе.

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Версия на азербайджанском языке ФотоÖzünü FHN polkovniki kimi təqdim edərək Türkiyədə bələdiyyə sədri ilə görüşən şəxslə bağlı məsələyə aydınlıq gətirilib

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