МЧС о "полковнике", который встречался с главой муниципалитета Мармариса

В министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана прокомментировали распространившуюся в турецких СМИ новость о встрече лица, выдававшего себя за сотрудника МЧС в звании полковника, с главой муниципалитета в Турции.

В министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана прокомментировали распространившуюся в турецких СМИ новость о встрече лица, выдававшего себя за сотрудника МЧС в звании полковника, с главой муниципалитета в Турции.

Начальник пресс-службы МЧС Гюльчин Мехтиева сообщила Report, что человек по имени Расим Ахмад не работает в министерстве.

"Человек, представившийся полковником МЧС на встрече с главой муниципалитета в Турции, не работает в нашем министерстве", - отметила она.

Напомним, что председатель муниципалитета Мармариса в Турции Мехмет Октай в своей публикации в социальной сети поделился фотографией со встречи с Расимом Ахмадом отметив, что это полковник МЧС Азербайджана, который во время пожара в Турции в августе 2021 года боролся со стихийным бедствием в Мармарисе.