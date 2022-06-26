Майор: Это честь отмечать День Вооруженных сил в стране-победителе

16:48

Это большая честь быть военным и отмечать 26 июня - День Вооруженных сил в стране-победителе в Отечественной войне.

Об этом Report сказал майор Азербайджанской армии Орхан Бекиров, сражавшийся в ходе 44-дневной Отечественной войны на Джебраильском и Губадлинском направлениях.

Он отметил, что родился в семье военного. "Я вырос в семье военного. Мой отец Исмаил Бекиров был офицером. Поэтому семья отправляла меня на войну с улыбкой. 28 сентября 2020 года мы отправились в Карабах. Особо отмечу, что я не видел на лице других отправлявшихся на войну страха или колебаний, только твердость и решимость. На следующий день, 29 сентября у меня был день рождения. Мне выпало отметить день рождения в зоне боев", - рассказывает Бекиров.

Он отметил, что успешная и дальновидная политика, проводимая Верховным главнокомандующим Ильхамом Алиевым, а также поддержка азербайджанского народа были основными мотивирующими факторами: "Во время войны нам приходило большое количество писем от школьников. Написанное в письме, полные надежды письма учеников средней школы, уверенность в силе Азербайджанской армии всегда побуждали нас двигаться вперед. Отмечу также, что после окончания войны мы встретились с написавшими их школьниками. К счастью, мы с честью вернулись к ним и к своим семьям. Мы освободили наши земли, которые тридцать лет находились под пятой врага. Мы завоевали эту победу за счет успешной политики, проводимой президентом Ильхамом Алиевым, силе отважной Азербайджанской армии. Конечно, мы понесли потери, желаю от Аллаха упокоения душ наших шехидов, терпения их семьям, а нашим ветеранам - здоровья. Отрадно, что мы теперь отмечаем 26 июня - День Вооруженных сил как победившая армия, победившие граждане страны-победителя".

По словам еще одного участника справедливой 44-дневной войны, офицера управления военной полиции Министерства обороны Анара Ахмедова, он участвовал в боях в направлении поселка Суговушан в Тертере.

Он рассказал, что был ранен во время боев в Отечественной войне. "Ночью 27 сентября нам сообщили о совершенной врагом провокации и приказали предотвратить ее. Мы перешли в наступление в направлении Суговушана. 30 сентября при отражении контратаки врага я был ранен в результате разрыва гранаты, брошенной армянами. Меня эвакуировали и прооперировали. Врачи сказали, что не смогли удалить осколок в области шеи. Через день после операции я вернулся на поле боя. Знаете, я не мог остаться там. Потому что мы терпели 30 лет, наше терпение лопнуло. Мы должны были вернуться и освободить наши находившиеся под пятой врага земли. Слава Аллаху, мы победили. Единственной мечтой моей и моих боевых товарищей было, чтобы наше дело не осталось незаконченным, вернуть земли, по которым мы тосковали 30 лет. Поверьте, мы встретили победу со слезами на глазах. Говорят, мужчины не плачут, только пережившие эти моменты, могут понять. Мы плакали от радости и горя. Если идет война, конечно, есть и потери. Но главное, сегодня кровь наших братьев-шехидов не осталась неотмщенной, мы отомстили за них и освободили наши земли от неприятеля. Сегодня каждый из нас гордо, с достоинством и честью говорит всему миру: "Карабах - наш, Карабах - это Азербайджан!". Мы никому не отдадим даже пяди нашей земли. Мы, сыны Азербайджана, всегда готовы отдать свою жизнь, кровь за нашу землю. Не только мы, но и следующее за нами поколение. Моего сына зовут Саид. Но когда кто-то спрашивает его имя, он представляется как "Аскер" (солдат). Поэтому я и говорю, что мы и следующее за нами поколение всегда готовы отдать кровь ради обеспечения территориальной целостности Азербайджана. Да здравствует Азербайджан, Карабах - это Азербайджан!"

Военнослужащий подразделений связи Министерства обороны Джамиль Асадов рассказал, что во время Отечественной войны воевал на многих направлениях. Он сказал, что до боев его самой большой мечтой было увидеть Шушу. "Во время войны я побывал практически в каждом уголке Карабаха с 27 сентября по декабрь 2020 года. После Губадлинского, Зангиланского, Физулинского, Ходжавендского направлений нашей последней остановкой стала Шуша. Мы несли службу в снежные зимние дни в Шуше. Отмечу, что враг не бездействовал 30 лет. Но, несмотря на все приготовления армян, отважные сыны Азербайджанской армии освободили наши земли, и положили конец 30-летней тоске. Как бы нам ни было печально, что бившиеся с нами плечом к плечу товарищи становятся шехидами, каждая освобожденная пядь земли радовала нас, у каждого появлялся стимул двигаться вперед. Я особенно хочу отметить поддержку народа во время войны. Азербайджанский народ сплотился как железный кулак. Благодаря этому единству мы очистили от врага наши исконные и вечные земли", - рассказал он.

Говоря о поддержке народа, Дж. Асадов рассказал об одном письме. "Мы были в селе Сыгнаг Ходжавенда. Один из наших старших офицеров подошел ко мне и сообщил, что пришло письмо. Читая письмо, я узнал, что его написал школьник. Уверяю вас, полные надежды слова детей, их вера в нас не могли оставить равнодушными. Это был самый большой фактор, который вдохновил нас двигаться вперед, гордо шагать в светлое будущее.

Как известно, в Парке военных трофеев демонстрируются боеприпасы и техника, взятая у врага в качестве трофеев во время 44-дневной Отечественной войны. Думая о том, сколько наших сынов было убито этим оружием и техникой, я расстраиваюсь, но как военный и гражданин горжусь храбрыми сынами Азербайджана. Парк военных трофеев – это устрашение для армян и гордость азербайджанского народа. К счастью, нам посчастливилось увидеть эти дни. Весь мир уже знает о силе и мужестве азербайджанского народа и Азербайджанской армии", - заявил он.

Майор Азербайджанской армии Гамид Мамедов сообщил, что участвовал в обнаружении целей противника и нанесении по ним ударов. "В целом, благодаря военной мощи Азербайджан быстро и четко предотвращал атаки противника. Азербайджанская армия в прямом смысле слова сделала историю. Свидетелем этого стал весь мир. Наши земли, 30 лет оккупированные врагом, были освобождены благодаря проводимой Верховным главнокомандующим Ильхамом Алиевым дальновидной политике, силе мужественной Азербайджанской армии и единству азербайджанского народа. Мы одержали победу, она вечная, и каждый готов отдать свою жизнь, кровь за свободу наших земель".