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Майор азербайджанской армии: Самые ожесточенные бои в Джебраиле шли в местечке под названием "Телебашня"

Майор азербайджанской армии: Самые ожесточенные бои в Джебраиле шли в местечке под названием "Телебашня" "Самые сложные бои за освобождение Джебраила шли в местечке под названием Телебашня".
Армия
29 сентября 2022 г. 16:30
Майор азербайджанской армии: Самые ожесточенные бои в Джебраиле шли в местечке под названием Телебашня

Самые ожесточенные бои за освобождение Джебраила шли в местечке под названием "Телебашня".

Об этом Report сказал майор азербайджанской армии, участник Отечественной войны Эмин Агамалыев.

По его словам, он всегда мечтал об освобождении наших земель от оккупации. "С 2007 года являюсь офицером Вооруженных сил Азербайджана. 26 сентября нам поступил неожиданный приказ. Мы должны были находиться на указанной территории для налаживания связи. 27 сентября утром добрались до места назначения, заняли свои позиции и ждали следующего приказа", - сказал он.

Офицер подчеркнул, что 7 октября боевая техника была размещена в направлении села Шукюрбейли Джебраильского района: "10 октября в местечке под названием Телебашня в Джебраиле мы установили наши позиции для организации связи. Самые ожесточенные бои шли именно в этом направлении. Мы были под сильным артиллерийским обстрелом. На территории не было мест для укрытия. Благодаря силе духа, вере в победу мы смогли преодолеть эти сложности".

Э.Агамалыев сказал, что с первых дней войны ощущались растерянность и страх противника: "Несмотря на то, что армяне превосходили нас по численности, они бежали с поля боя, бросая боевую технику. Разумеется, мы использовали эту брошенную врагом технику против него самого".

Офицер отметил, что во время войны не мог связаться со своей семьей до 26 октября: "В ожесточенных боях я не вспоминал о семье, в голове была единственная мысль – уничтожить врага. Оккупированные земли были освобождены ценой крови и жизни наших шехидов. Смерть майора Мусеиба Зейналова сильно меня потрясла. Он был образованным, смелым офицером. Наша армия победоносная. Мы в силах пресечь любую провокацию врага".

Отметим, что распоряжениями Верховного главнокомандующего, президента Ильхама Алиева Э.Агамалыев награжден медалями "За освобождение Джебраила" и "За Родину".

Фото: Эхтирам Джабиев

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Ordusunun mayoru: "Cəbrayılda ən ağır döyüşlər "Teleqüllə" adlandırılan ərazidə oldu"

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