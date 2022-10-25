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Мадат Гулиев встретился с председателем Комитета оборонной промышленности Турции

Мадат Гулиев встретился с председателем Комитета оборонной промышленности Турции Министр оборонной промышленности Азербайджана Мадат Гулиев в рамках выставки оборонной, аэрокосмической и космической промышленности "SAHA EXPO 2022" встретился с председателем Комитета оборонной промышленности Турции Исмаилом Демиром.
Армия
25 октября 2022 г. 15:42
Мадат Гулиев встретился с председателем Комитета оборонной промышленности Турции

Министр оборонной промышленности Азербайджана Мадат Гулиев в рамках выставки оборонной, аэрокосмической и космической промышленности "SAHA EXPO 2022" встретился с председателем Комитета оборонной промышленности Турции Исмаилом Демиром.

Как сообщает Report, на встрече состоялся обмен мнениями о перспективах развития, дальнейшего расширения существующего сотрудничества и других вопросах, представляющих интерес.

Запланированы встречи Мадата Гулиева и с другими представителями государства и правительства Турции, руководителями делегаций ряда стран-участниц выставки и представителями ведущих компаний.

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Версия на английском языке Azerbaijan's Minister of Defense Industry meets with his Turkish counterpart
Версия на азербайджанском языке Mədət Quliyev Türkiyə Müdafiə Sənayesi Komitəsinin sədri ilə görüşüb

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