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Мадат Гулиев провел ряд встреч в рамках выставки Dubai Airshow-2023

Мадат Гулиев провел ряд встреч в рамках выставки Dubai Airshow-2023 Министр оборонной промышленности Азербайджана Мадат Гулиев принимает участие в 18-ой Международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow 2023.
Армия
14 ноября 2023 г. 15:58
Мадат Гулиев провел ряд встреч в рамках выставки Dubai Airshow-2023

Министр оборонной промышленности Азербайджана Мадат Гулиев принимает участие в 18-ой Международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow 2023.

Как сообщили Report в министерстве, на полях выставки Мадат Гулиев провел встречу с государственным министром по делам обороны ОАЭ Мохаммедом Ахмедом аль Боварди.

Стороны обсудили перспективы сотрудничества двух стран в военно-технической сфере.

Затем министр встретился с руководителем итальянской компании Leonardo и руководителем компании EDGE из ОАЭ.

Гулиеву рассказали об авиационных средствах производства обеих компаний, также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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Версия на английском языке Azerbaijan's defense industry minister holds series of meetings in UAE
Версия на азербайджанском языке Mədət Quliyev “Dubai Airshow-2023” sərgisi çərçivəsində bir sıra görüşlər keçirib

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