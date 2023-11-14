Мадат Гулиев провел ряд встреч в рамках выставки Dubai Airshow-2023

Министр оборонной промышленности Азербайджана Мадат Гулиев принимает участие в 18-ой Международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow 2023.
Как сообщили Report в министерстве, на полях выставки Мадат Гулиев провел встречу с государственным министром по делам обороны ОАЭ Мохаммедом Ахмедом аль Боварди.
Стороны обсудили перспективы сотрудничества двух стран в военно-технической сфере.
Затем министр встретился с руководителем итальянской компании Leonardo и руководителем компании EDGE из ОАЭ.
Гулиеву рассказали об авиационных средствах производства обеих компаний, также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.