Мадат Гулиев: Изготовленная в Азербайджане новая техника для разминирования испытана в Карабахе

Компания İmprotex изготовила новую технику для разминирования в Азербайджане. Ее стоимость на 25% ниже по сравнению с другими странами.

Компания İmprotex изготовила новую технику для разминирования в Азербайджане. Ее стоимость на 25% ниже по сравнению с другими странами.

Об этом Report сказал министр оборонной промышленности Азербайджана Мадат Гулиев.

По его словам, изготовленное компанией оборудование уже протестировано в Карабахе: "Наши коварные соседи заминировали большую часть освобожденных ныне от оккупации территорий Азербайджана. Точность переданных Арменией карт минных полей составляет порядка 25%. Армяне установили столько мин, что сейчас даже сами не знают их точных мест. Сейчас ведутся активные работы по разминированию".