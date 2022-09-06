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Мадат Гулиев: Изготовленная в Азербайджане новая техника для разминирования испытана в Карабахе

Мадат Гулиев: Изготовленная в Азербайджане новая техника для разминирования испытана в Карабахе Компания İmprotex изготовила новую технику для разминирования в Азербайджане. Ее стоимость на 25% ниже по сравнению с другими странами.
Армия
6 сентября 2022 г. 15:12
Мадат Гулиев: Изготовленная в Азербайджане новая техника для разминирования испытана в Карабахе

Компания İmprotex изготовила новую технику для разминирования в Азербайджане. Ее стоимость на 25% ниже по сравнению с другими странами.

Об этом Report сказал министр оборонной промышленности Азербайджана Мадат Гулиев.

По его словам, изготовленное компанией оборудование уже протестировано в Карабахе: "Наши коварные соседи заминировали большую часть освобожденных ныне от оккупации территорий Азербайджана. Точность переданных Арменией карт минных полей составляет порядка 25%. Армяне установили столько мин, что сейчас даже сами не знают их точных мест. Сейчас ведутся активные работы по разминированию".

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Версия на английском языке Minister: Azerbaijan developed new demining equipment and tested it in Karabakh
Версия на азербайджанском языке Mədət Quliyev: “Azərbaycanda yeni minatəmizləmə texnikası hazırlanıb və Qarabağda sınaqdan keçirilib” - EKSKLÜZİV

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