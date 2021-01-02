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Лянкяран встречает победителей Отечественной войны

Лянкяран встречает победителей Отечественной войны На церемонии была почтена память шехидов, отдавших свои жизни за свободу и независимость Азербайджана
Армия
2 января 2021 г. 15:50
Лянкяран встречает победителей Отечественной войны
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Добровольцы Азербайджанской армии, победившей врага в 44-дневной Отечественной войне, возвращаются домой. На этот раз героев торжественно встречали в Лянкяране.

По сообщению южного центра Report, солдат и офицеров встретили овациями под звуки Государственного гимна Азербайджана и со словами "Наша армия - самая могучая!", "Карабах - это Азербайджан!".

Среди вернувшихся военнослужащих - добровольцы и призывники, которые в обычной жизни являются представителями самых различных профессий.

На церемонии была почтена память шехидов, отдавших свои жизни за свободу и независимость Азербайджана. Затем участники церемонии посетили Аллею шехидов и могилы лянкяранцев, погибших в Отечественной войне.

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Версия на азербайджанском языке ФотоQalib ordunun könüllüləri geri dönür

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