Лянкяран встречает победителей Отечественной войны

На церемонии была почтена память шехидов, отдавших свои жизни за свободу и независимость Азербайджана

Добровольцы Азербайджанской армии, победившей врага в 44-дневной Отечественной войне, возвращаются домой. На этот раз героев торжественно встречали в Лянкяране.

По сообщению южного центра Report, солдат и офицеров встретили овациями под звуки Государственного гимна Азербайджана и со словами "Наша армия - самая могучая!", "Карабах - это Азербайджан!".

Среди вернувшихся военнослужащих - добровольцы и призывники, которые в обычной жизни являются представителями самых различных профессий.

На церемонии была почтена память шехидов, отдавших свои жизни за свободу и независимость Азербайджана. Затем участники церемонии посетили Аллею шехидов и могилы лянкяранцев, погибших в Отечественной войне.