Lockheed Martin показала истребитель шестого поколения

Крупнейший подрядчик Минобороны США, военно-промышленная корпорация Lockheed Martin, показал иллюстрацию, на которой изображен истребитель шестого поколения, создаваемый в рамках программы Next Generation Air Dominance (NGAD).

Крупнейший подрядчик Минобороны США, военно-промышленная корпорация Lockheed Martin, показал иллюстрацию, на которой изображен истребитель шестого поколения, создаваемый в рамках программы Next Generation Air Dominance (NGAD).

Об этом Report сообщает со ссылкой на американское издание The Drive.

На изображении можно заметить истребитель, заправляющийся от воздушного танкера, над которым работают в Lockheed Martin.

Издание отмечает, что показанный на изображении самолет NGAD выполнен по бесхвостовой аэродинамической схеме и включает резко сужающийся к носовой части удлиненный фюзеляж и ромбовидное крыло с прямыми передней и задней кромками.

The Drive пишет, что на опубликованных Lockheed Martin изображениях у самолета NGAD не видны воздухозаборники, которые, согласно предположению издания, могут быть спрятаны под планером или сознательно не показаны на иллюстрации.