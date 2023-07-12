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Личный состав Минобороны посетил II Аллею шехидов

Личный состав Минобороны посетил II Аллею шехидов Личный состав Министерства обороны Азербайджана посетил II Аллею шехидов в связи с третьей годовщиной Товузских боев.
Армия
12 июля 2023 г. 12:47
Личный состав Минобороны посетил II Аллею шехидов

Личный состав Министерства обороны Азербайджана посетил II Аллею шехидов в связи с третьей годовщиной Товузских боев.

Как сообщили Report в министерстве, были возложены цветы к могилам национальных героев Азербайджана генерал-майора Полада Гашимова, полковника Ильгара Мирзоева, а также других шехидов, павших в боях за восстановление территориальной целостности нашей республики и освобождение наших исторических земель от оккупации.

Минутой молчания была почтена память шехидов, после чего в исполнении Военного оркестра прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики.

В заключение начальники управлений Министерства обороны встретились с семьями шехидов и поинтересовались их проблемами. Члены семей шехидов выразили глубокую благодарность Верховному главнокомандующему Ильхаму Алиеву и руководству Министерства обороны за внимание и заботу.

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Версия на азербайджанском языке ФотоMüdafiə Nazirliyinin şəxsi heyəti Tovuz döyüşləri şəhidlərinin məzarını ziyarət edib

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