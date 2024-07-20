Личный состав азербайджанской армии, участвовавший в учениях "Бірлестік-2024", вернулся на родину

"Личный состав, военные корабли и авиационные средства азербайджанской армии, участвовавшие в международных оперативно-тактических командно-штабных учениях "Бірлестік-2024" в Республике Казахстан, вернулись в Баку.

Личный состав, военные корабли и авиационные средства азербайджанской армии, участвовавшие в международных оперативно-тактических командно-штабных учениях "Бірлестік-2024" в Республике Казахстан, вернулись в Баку.

Как передает Report , об этом сообщает министерство обороны Азербайджана.

Отметим, что на международных учениях "Бірлестік-2024" нашу страну на высоком уровне представляли группа военнослужащих подразделений коммандос Сухопутных войск, парашютно-десантная и поисково-спасательная группа и самолеты "Су-25" ВВС, а также 3 сторожевых и 2 десантных корабля ВМС.