О нас

Личный состав азербайджанской армии, участвовавший в учениях "Бірлестік-2024", вернулся на родину

Личный состав азербайджанской армии, участвовавший в учениях "Бірлестік-2024", вернулся на родину "Личный состав, военные корабли и авиационные средства азербайджанской армии, участвовавшие в международных оперативно-тактических командно-штабных учениях "Бірлестік-2024" в Республике Казахстан, вернулись в Баку.
Армия
20 июля 2024 г. 21:10
Личный состав азербайджанской армии, участвовавший в учениях Бірлестік-2024, вернулся на родину

Личный состав, военные корабли и авиационные средства азербайджанской армии, участвовавшие в международных оперативно-тактических командно-штабных учениях "Бірлестік-2024" в Республике Казахстан, вернулись в Баку.

Как передает Report, об этом сообщает министерство обороны Азербайджана.

Отметим, что на международных учениях "Бірлестік-2024" нашу страну на высоком уровне представляли группа военнослужащих подразделений коммандос Сухопутных войск, парашютно-десантная и поисково-спасательная группа и самолеты "Су-25" ВВС, а также 3 сторожевых и 2 десантных корабля ВМС.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Фото”Birləşdik - 2024” təlimində iştirak edən heyətimiz Vətənə qayıdıb

Экслюзивные новости

Эксперт: Инвестиции в драгметаллы в Пакистане могут заинтересовать азербайджанский бизнес
Эксперт: Инвестиции в драгметаллы в Пакистане могут заинтересовать азербайджанский бизнес
16 июля 2024 г. 15:48
Гарикай Нхонго: Успех СОР29 продемонстрирует политическую волю к решению климатического кризиса
Гарикай Нхонго: Успех СОР29 продемонстрирует политическую волю к решению климатического кризиса
16 июля 2024 г. 13:42
Новая стратегия партнерства ВБ с Азербайджана может быть одобрена в октябре
Новая стратегия партнерства ВБ с Азербайджана может быть одобрена в октябре
15 июля 2024 г. 19:09
В Карабахе в этом году проложено 67 км волоконно-оптического кабеля сети AzStateNet
В Карабахе в этом году проложено 67 км волоконно-оптического кабеля сети AzStateNet
15 июля 2024 г. 17:57
Тахир Фарук: Пакистан и Азербайджан выиграют от совместных стратегий по борьбе с изменением климата
Тахир Фарук: Пакистан и Азербайджан выиграют от совместных стратегий по борьбе с изменением климата
15 июля 2024 г. 13:24
Эксперт: Баку со своими богатыми энергоресурсами может стать важным партнером Исламабада
Эксперт: Баку со своими богатыми энергоресурсами может стать важным партнером Исламабада
12 июля 2024 г. 17:20
BP осенью выведет из эксплуатации генераторы на платформе SDA на месторождении Шахдениз
BP осенью выведет из эксплуатации генераторы на платформе SDA на месторождении "Шахдениз"
12 июля 2024 г. 16:28
Эксперт: Азербайджан имеет жизненно важное значение для Китая в связности Европы и Азии
Эксперт: Азербайджан имеет жизненно важное значение для Китая в связности Европы и Азии
10 июля 2024 г. 14:21
С сентября четыре школьных предмета будут преподаваться в новом содержании
С сентября четыре школьных предмета будут преподаваться в новом содержании
10 июля 2024 г. 10:46
ПА ОБСЕ начала формирование миссии наблюдателей за парламентскими выборами в Азербайджане
ПА ОБСЕ начала формирование миссии наблюдателей за парламентскими выборами в Азербайджане
9 июля 2024 г. 14:08

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi