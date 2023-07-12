Личные вещи Полада Гашимова переданы в музей

Личные вещи национального героя Азербайджана, генерал-майора Полада Гашимова были переданы в музей.

Личные вещи национального героя Азербайджана, генерал-майора Полада Гашимова были переданы в музей.

Об этом сообщает Report со ссылкой на исторический музей.

Национальный Герой Азербайджана, генерал-майор Вооруженных Сил Азербайджана, заместитель командира 3-го армейского корпуса, начальник штаба (2017-2020 гг.), личные вещи шехида Полада Гашимова (военный пояс, ручка с надписью "Азербайджанской Армии 100 лет", четки и рукописи), переданы музею его супругой Офелей Салмановой.

Отметим, в созданной экспозиции музея выделена специальная витрина для демонстрации личных вещей национального героя. В скором времени экспозиция будет доступна для посетителей.