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Личные вещи Полада Гашимова переданы в музей

Личные вещи Полада Гашимова переданы в музей Личные вещи национального героя Азербайджана, генерал-майора Полада Гашимова были переданы в музей.
Армия
12 июля 2023 г. 12:40
Личные вещи Полада Гашимова переданы в музей

Личные вещи национального героя Азербайджана, генерал-майора Полада Гашимова были переданы в музей.

Об этом сообщает Report со ссылкой на исторический музей.

Национальный Герой Азербайджана, генерал-майор Вооруженных Сил Азербайджана, заместитель командира 3-го армейского корпуса, начальник штаба (2017-2020 гг.), личные вещи шехида Полада Гашимова (военный пояс, ручка с надписью "Азербайджанской Армии 100 лет", четки и рукописи), переданы музею его супругой Офелей Салмановой.

Отметим, в созданной экспозиции музея выделена специальная витрина для демонстрации личных вещей национального героя. В скором времени экспозиция будет доступна для посетителей.

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Версия на азербайджанском языке ФотоPolad Həşimovun şəxsi əşyaları Tarix Muzeyinə təqdim olunub

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